San Vittore Olona dà l’addio a Viviana Maria Baldassini uccisa da un albero sul Naviglio Grande

Un’altra tragica perdita scuote la comunità di San Vittore Olona. Viviana Maria Baldassini, 63 anni, ha perso la vita in modo drammatico domenica scorsa, quando un albero le è crollato sul Naviglio Grande. La sua scomparsa ha suscitato dolore e solidarietà tra tutti coloro che la conoscevano. In questa giornata di lutto, si rinnova il bisogno di unità e di ricordo, rafforzando il legame tra cittadini e famiglia in un momento così difficile.

San Vittore Olona, 10 luglio 2025 – Una mattinata di profondo raccoglimento e dolore quella vissuta ieri nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona, dove parenti, amici, conoscenti e cittadini si sono stretti attorno alla famiglia di Viviana Maria Baldassini, la 63enne tragicamente scomparsa domenica scorsa mentre camminava lungo il Naviglio Grande, nel territorio di Robecchetto con Induno. La donna, residente a San Vittore Olona, era uscita per una passeggiata, una consuetudine per lei, amante della natura e delle camminate all’aria aperta. Ma il temporale improvviso, accompagnato da forti raffiche di vento, ha trasformato quel momento di serenità in una tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Vittore Olona dà l’addio a Viviana Maria Baldassini, uccisa da un albero sul Naviglio Grande

In questa notizia si parla di: vittore - olona - viviana - maria

San Vittore Olona piange Viviana Baldassini, 62 anni, uccisa da un albero caduto per il maltempo: “Il dolore è grande” - San Vittore Olona si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Viviana Baldassini, 63 anni, vittima di un imprevisto fatale durante il nubifragio che ha sconvolto la Lombardia.

San Vittore Olona, il pm non ha ritenuto necessaria l’autopsia la salma di Viviana Maria Baldassini restituita ai familiari. Vai su Facebook

San Vittore Olona dà l’addio a Viviana Maria Baldassini, uccisa da un albero sul Naviglio Grande; In tanti ai funerali di Viviana Maria Baldassini travolta e uccisa da un grosso albero; Viviana Maria Baldassini morta travolta da un albero, la procura apre un'inchiesta.

San Vittore Olona dà l’addio a Viviana Maria Baldassini, uccisa da un albero sul Naviglio Grande - Il ricordo del sacerdote che ha officiato il funerale: “Una donna semplice e riservata” ... Come scrive ilgiorno.it

Travolta da un albero mentre passeggiava: San Vittore Olona piange Viviana Maria Baldassini - Il ricordo dei sanvittoresi e del sindaco: “Era una persona discreta e gentile, di cui non si poteva far altro che parlare bene” ... Lo riporta msn.com