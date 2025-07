Violazione contestata solo a voce Illegittimo il verbale dei vigili

Nel cuore di San Miniato, un episodio recente mette in discussione la validità delle contestazioni verbali dei vigili urbani. La sentenza del giudice di pace sottolinea come una semplice comunicazione orale non possa sostituire un verbale scritto, annullando così una multa ingiustamente contestata. Una vittoria importante per i cittadini e un monito per le autorità: il rispetto delle procedure è fondamentale per garantire giustizia. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione?

San Miniato (Pisa), 10 luglio 2025 – "Una semplice enunciazione orale del fatto contestato non può essere di per sé sufficiente a rendere edotto il trasgressore di tutto quanto deve conoscere (addebito, obblighi a suo carico, modalità dell’oblazione)”, scrive il giudice di pace in un passaggio della motivazioni con cui accoglie un ricorso, annullando il verbale e condannando il Comune a rimborsare 43 euro di contributo unificato. Ma cos’era successo? Al centro del duello in aula – si legge – un verbale dei vigili urbani elevato ad un cittadino perché, in violazione del codice della strada, “quale esercente della potestà genitoriale faceva condurre un ciclomotore al figlio minorenne che effettuava manovra di sorpasso di altri veicoli in rallentamento per l’attraversamento sulle strisce pedonali degli studenti della scuola media”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violazione contestata solo a voce. “Illegittimo il verbale dei vigili”

