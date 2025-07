Un paese senza medico chiuso l’ambulatorio Anziani in difficoltà

In un paese senza medici, l’assenza di servizi sanitari si fa sentire forte e chiara. La chiusura dell’ambulatorio di Tobbiana, dopo anni di assistenza, ha lasciato gli anziani e le famiglie in difficoltà, costringendoli a spostarsi lontano. I cittadini si sono riuniti per chiedere con forza un intervento immediato. Ora tutti siamo costretti ad andare a Montale – e questa situazione non può più continuare.

Montale (Pistoia), 10 luglio 2025 – A Tobbiana ha chiuso da più di un mese l' ambulatorio del medico di medicina generale che per tanti anni apriva per due volte a settimana. Un gruppo di cittadini si è riunito negli spazi esterni della casa del popolo per lamentare i disagi degli assistiti e per chiedere all'amministrazione comunale un intervento per ripristinare il servizio. "Ora tutti siamo costretti ad andare a Montale – spiega Paolo Nesi– agli ambulatori che si trovano sopra la sede dell'Asl, per tutti è scomodo, ma specialmente per le persone anziane che a Tobbiana sono la maggior parte della popolazione.

