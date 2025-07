Badia del Vento ci siamo L’impianto eolico si farà Arriva l’ok della Regione

Badia del Vento si prepara a cambiare volto con la conferma ufficiale dell’impianto eolico da 29,4 MW nel cuore di Badia Tedalda. Dopo due anni e mezzo di attenta analisi e numerosi confronti, la regione ha dato l’ok definitivo, aprendo le porte a un futuro più sostenibile ed energeticamente indipendente. Un passo importante verso l’energia pulita che trasformerà il paesaggio e l’economia locale, segnando un nuovo capitolo per la comunità.

Badia Tedalda (Arezzo), 10 luglio 2025 – L’impianto eolico di Badia del Vento si farà. L’ok è arrivato ieri pomeriggio, al termine della sesta conferenza dei servizi (iniziata alle 10 e terminata intorno alle 14) che ha chiuso una istruttoria durata due anni e mezzo. È quindi pas sato l’impianto di 29,4 megawatt di potenza, che prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti 180 metri nel territorio di Badia Tedalda; per la precisione, nella zona del Monte Loggio, rilievo dell’Appennino sopra la frazione di Rofelle e al confine con il Comune romagnolo di Casteldelci, la cui amministrazione da sempre ha osteggiato le pale per i forti impatti di carattere paesaggistico e ambientale derivanti da questa soluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Badia del Vento, ci siamo. L’impianto eolico si farà. Arriva l’ok della Regione

