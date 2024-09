Magia Ferrari-Leclerc Monza è rossa | ed entrambi i Mondiali sono aperti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Charlesfanno il miracolo, con il monegasco che conquista la vittoria del Gran Premio d’Italia 2024. Cinque anni dopo la prima vittoria del numero 16 a, ecco che latorna a trionfare in casa propria., partito dalla quarta casella alle spalle delle due McLaren e di George Russell, conquista la seconda piazza dopo il via. Successivamente, ladeve fare i conti con il vincente undercut di Lando Norris, ma dal muretto la risposta è lucida. Entrambe le SF-24 optano per una gara ad una singola sosta, puntando tutto sulla gestione gomme die Sainz. Lo spagnolo numero 55 non riesce ad agguantare il podio, ma rallenta le McLaren il tempo necessario per far guadagnare importanti secondi al compagno di squadra. Il pubblico italiano è dunque in visibilio dopo il successo degli eroi di casa.