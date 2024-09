LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | l’Italia festeggia con l’oro di Raimondi ed il bronzo di Scortechini a breve Talamona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:32 Programma che adesso prevede le cerimonie di premiazione dei 200 misti SM8. Ultime tre gare che riprenderanno alle 19.47. A tra poco! 19:28 Rimonta pazzesca di Josia Tim Alexander Topf. Il tedesco recupera tutto con lo stile libero chiudendo in 3:00.16. Argento eAustralia con Ahmed Kelly e Grant Patterson. 19:28 Gli australiani Patterson e Kelly superano Topf, in difficoltà nella rana. Ultima frazione lo stile libero con gli aussie che sognano la doppietta. 19:27 Il tedesco Topf prende il largo nella frazione a dorso, vedremo ora se saprà resistere con la rana. 19:23 Spazio ora ai 150 misti SM3 maschili.