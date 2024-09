LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | Koretzky e Hatherly si giocano la vittoria Braidot si stacca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Che attacco da parte dinon può rimanergli attaccato: il sudafricano va verso la medaglia d’oro. 13.04 Ancora l’azione diin salita!risponde e adesso gli parte in faccia! 13.03 Gran prima parte dell’ultimo giro per Pidcock che riprende Aldridge e lo svernicia. 13.02 Rasoiata diin salita,sale sui pedali e gli rimane incollato alla ruota! Che gamba per il sudafricano. 13.01 Pidcock rischia di rimanere giù dal podio, Aldridge sembra averne di più. 12.59 Suona la campana, comincia l’ultimo giro per Alane Victor. 12.57 Sin da subito si era capito che non era la giornata ideale per Pidcock e i suoi avversari ne stanno approfittando, interpretando la gara all’attacco. 12.56hanno capito delle difficoltà di Pidcock e continuano a spingere. 12.