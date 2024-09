LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos Britannia sfida Orient Express poi Luna Rossa attende Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

14:33 Tra poco più di 5 minuti spazio al secondo match race di giornata.i francesi diRacing Team. 14:29dovrà ora sfruttare i prossimi 40 minuti per cercare di riparare i danni alla randa. Situazione davvero complicata per l'equipaggio elvetico. 14:25 Barche ferme, è arrivata la comunicazione dal comitato di regata. Squalifica dieffettiva, ma evidentemente le imbarcazioni si sono accordate per portare a termine tre dei sei lati previsti con il benestare della giuria. 14:23 Regata a dir poco rocambolesca. New Zeland non entra nel terzo cancello eseguendo una strana strambata. 14:19 Vento che spira a 10.3 nodi orari in questo secondo lato di bolina. Match race equivalente ad un allenamento per entrambe le imbarcazioni.