LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | Sainz in vetta ma senza cambio gomme Piastri e Norris in lotta per il primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 21/53: vedremo quanto allungherà Verstappen con le hard. Perez alle sue spalle inizia a crollare, mentre Leclerc 1:23.826 di nuovo record a 855 millesimi da. Giro 20/53: Verstappen ècon 2.4 su Perez, quindi terzoa 9.4, quartoa 11.2 quindi, Leclerc a 12.0. Giro 20/53:si ferma per 2.4 e torna in azione in sesta posizione alle spalle di Leclerc. Ora è Verstappen al comando! Giro 19/53: Leclerc sfrutta la scia die prova a insidiare l’inglese. Davantiai box! Giro 19/53: Leclerc record in 1:23.875 si porta a 7 decimi da! Giro 18/53: Leclerc in zona DRS con! Il monegasco non molla! Giro 18/53:passa Albon e si mette alla caccia di, distante 2.3 secondi. Giro 17/53: la situazione:comanda con 3.7 su Verstappen e 5.6 su Perez. Quartoa 16.