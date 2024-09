Lavorare sì ma in condizioni adeguate Per attrarre i giovani il terzo settore deve ascoltarli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Le ong sono percepite come veicolo affidabile e cool per le speranze di cambiamento sociale, occupazionali e di una vita ‘degna di essere vissuta’ da parte dei? Su questa domanda “Leaders4 Future”, la rete dei direttori generali delle ong e del, si è confrontata di recente a Roma a partire dalle crescenti difficoltà di recruitment, di aumento del turn over tra i profili piùche in alcuni settori come la Cooperazione Sociale supera il 35% e che per il 45% è frutto di dimissioni volontarie (dati Euricse) e di ricambio generazionale.