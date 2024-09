La febbre del Nilo | ecco dove il virus si prende anche stando a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano – Crescono i casi di West Nilee, soprattutto, aumentano i casi autoctoni, ovvero con contagio avvenuto sul territorio e non in viaggi in aree in cui ilè endemico. Lo conferma il bollettino di sorveglianza integrata che, settimanalmente, l’Istituto superiore di sanità pubblica aggiorna sulla presenza deie i casi nell’uomo. Per quanto riguarda la Lombardia, è stata confermata la positività di West Nileautoctono in vettori (zanzare) e animali nelle province di Mantova, Brescia, Cremona, Varese, Como; un mese fa (bollettino del 25 luglio), i casi autoctoni diriguardavano ‘solo’ Mantova, Brescia, Cremona, segno che il West Nile circola sul territorio. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può esseredi 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.