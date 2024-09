Judo assegnati gli ultimi quattro titoli individuali ai Mondiali Cadetti di Lima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Asi è svolta la quarta giornata dei Campionati2024 di, in cui sono statigliin palio nella rassegna iridata giovanile. Sui tatami della capitale peruviana non erano presenti atleti italiani nelle categorie più pesanti (-90 e +90 kg maschile, -70 e +70 kg femminile), mentre domani andrà in scena il Team Event senza la squadra azzurra. Per quanto riguarda i, il Bel Paese chiude al 15° posto del medagliere con un bottino di 2 bronzi (Aurora Ferro nei -40 kg e Thomas Sassi nei -55 kg) oltre a due quinti e due settimi posti. Tornando al Final Block del day-4, sono saliti sul gradino più alto del podioka provenienti daPaesi diversi.