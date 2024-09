Incidente stradale nel salernitano | 19enne perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnha perso lanella notte a seguito di unavvenuto a Capaccio Paestum. Il giovane viaggiava in sella ad un motociclo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è avvenuto in via Poseidonia, in località Laura. Il, originario della città dei templi, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.