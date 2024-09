Il progetto sarà depositato entro lunedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Si susseguono a ritmo serrato le riunioni della task force costituita tra gli assessori regionali alla Sanità Angelo Gratarola e alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone (nella foto) insieme alla partecipata Ire per la realizzazione del nuovo ospedale Felettino della Spezia da parte della ditta Guerrato, che, vincitrice dell’appalto nel 2023,2 settembre depositerà ilesecutivo al Rina Check per la successiva validazione e poi l’avvio del cantiere. "Stiamo seguendo giornalmente questo appalto – dichiarano gli assessori Gratarola e Giampedrone – che riguarda un’opera prioritaria e irrinunciabile per tutto lo spezzino e per l’intera regione.