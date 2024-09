Il polmone verde va a caccia di volontari Un corso per aspiranti guardie ecologiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Ultime ore per arruolarsi come guardia ecologicaa. È in scadenza questo fine settimana il bando per ilche ha l’obiettivo di rimpinguare le fila delle sentinelle fluviali, figure chiave per la tutela delle aree rivierasche, per la prevenzione degli incendi, per il monitoraggio antibracconaggio. Termini più lunghi invece per la scadenza di un secondo bando, quello di selezione per operatoridel servizio civile. Saranno impiegati in un progetto mirato e già elaborato, che si chiama "Parchi in connessione". Quest’anno le lezioni per diventare gev si svolgeranno tra settembre e dicembre e avranno frequenza obbligatoria per un totale di 50 ore. L’iscrizione fatta in questi mesi non sarà titolo sicuro di ammissione: ogni candidato dovrà sostenere un colloquio psico-attitudinale che ne accerti le motivazioni e l’idoneità.