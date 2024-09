Il Festival della Bellezza arriva a Villa Necchi Campiglio Stefania Fauci racconta i Florio e non solo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano – Si riparte con il, nei luoghi più belli d’Italia. E domani – 2 settembre – si fa tappa in un capolavoro dell’architettura del Novecento,, Bene del FAI, conAuci che“Icone storiche e letterarie nelle saghe familiari” (alle 18,30). In dialogo con Alessandra Zecchini, coordinatrice generale delAuci attraverso le vicendefamigliail mondo dell’alta società tra Ottocento e Novecento,Belle Époque e degli anni Venti: lo stile, il coraggio, l’ambizione, la visione, le passioni di grandi figure, tra cui donne volitive che hanno segnato un’epoca. Intuito e azzardo, fama, eleganza e potere, clamorosi successi e tragici tracolli nel volgere di una vita. I visitatori tra le 17.30 e le 21 possono visitare in esclusiva lae il giardino.