I tempi d’attesa per le visite Pesano fortuna e distanza Due anni per una colonscopia e uno per la dermatologia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutto nei, tranne l’ecografia tra capo e collo, per la quale nella settimana tra il 19 e il 25 agosto il 12% degli appuntamenti non sono stati garantiti nei termini previsti dalla legge. Il sito ’tdaer’ della Regione, che monitora idi attesa died esami, non mostra criticità per l’Ausl Romagna a Ravenna. Non lo fa quasi mai, a dire il vero, eppure i racconti degli utenti dicono il contrario. Per capire meglio cosa accade e quale sia la situazione abbiamo trascorso una mattinata in una farmacia del territorio, nel servizio cup, e abbiamo scoperto una realtà diversa rispetto a quella dei numeri ufficiali: disponibilità in territori che fanno parte della Romagna ma sono lontani o appuntamenti tra un anno che è consigliabile non prendere, in attesa che compaiano date più vicine da parte del privato accreditato.