Gibellina là dove abitano l’arte e i fantasmi

(Di domenica 1 settembre 2024) Da una parte, «il Grande Cretto» di Alberto Burri, a memoria del sisma siciliano del 1968. Dall’altra, il Paese ricostruito distante da quelle macerie sepolte nel cemento. E che oggi è un vero luogo metafisico. Si pensa alle «città di fondazione», a Latina, a Sabaudia, all’Eur, per le grandi imprese che rappresentano un’arte di Stato, un’architettura di Stato, una urbanistica di Stato. Si pensa al Fascismo. E ne ho parlato nel mio ultimo libro e nella mostra in corso al Mart di Rovereto, che s’intitola appunto Arte e Fascismo. Ma in tempi più recenti è accaduto qualcosa di sorprendente che ha unito le tre espressioni creative in un’opera assoluta, generata dalla commemorazione di una tragedia, cui non si volle rispondere con la ricostruzione, com’è inevitabile, ma con un’idea di morte senza fine e senza tempo. La memoria, non l’oblio di un terremoto.