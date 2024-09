Fascisti contro la democrazia | l’ultima opera dello storico dell’Anpi e la sua banalità

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set- Si chiamala, l’ultimo libro di Davide Conti presenta al lettore gli esiti scaturiti dall’utilizzazione spregiudicata e pre-orientata delle fonti documentarie. Quale parola imperversa nel nostro tempo, senza flessioni, sulla stampa d’informazione in lingua italiana? Fruite di televisione, radio, internet, socialmedia, siete favorevoli o contrari alla virtualità due punto-questo o all’avatar punto-quello? Non avrete scampo: la parola fascismo vi seppellirà! Non alludiamo a risate anarchiche, di ispirazione bakuniniana. Dal 1995 la minaccia paranoide di un fascismo eterno, Umberto Eco dixit, si traduce in un profluvio di pubblicazioni, al cui confronto neanche la Bibbia può dormire sugli allori dell’inscalfibile primato della notorietà.