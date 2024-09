Dopo la serata in discoteca decisi di imparare l’italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Sulle orme della famiglia che aveva già frequentato Riccione per circa mezzo secolo, Andrea Schmoelz, turista che vive vicino a Vienna, da 55 anni ogni estate continua a tornare in riviera, prima con i genitori, ora con il marito Klaus Welser, quest’anno per ben due volte in tre mesi. Innamorata dei riccionesi, durante le vacanze ha allacciato numerose amicizie, grazie anche alla lingua italiana, che ha imparatouna seccantetrascorsa al Punto,di viale Ceccarini (ora Spazio Tondelli). "Ci andai con alcuni ragazzi italiani, tutti si divertivano, ridevano e parlavano tra loro racconta Andrea , ma io me ne andai arrabbiata, perché ero stata tagliata fuori, senza capire cosa dicevano. Tornata in hotel dissi a mia madre: da domani imparo. E così ho fattoaver comprato un libro universitario per stranieri.