David Neres rapinato in due puntano pistola contro l’attaccante dopo la partita Napoli-Parma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Brutta disavventura perN eres,la vittoria in rimonta delsuldi ieri sera allo stadio Maradona. Il 27enne attaccante brasiliano è statola. A renderlo noto con una storia su Instagram è stato l'entourage del giocatore che con poche parole su sfondo nero spiega i motibi per cuinon si è potuto fermare con i tifosi che lo attendevano. “Mentre si apprestava a lasciare lo stadiola– si legge nel post – due uomini in sella a una moto hanno rotto il finestrino della sua auto e lo hanno derubato puntandogliuna". Il post non rivela altri dettagli sull’episodio. Non si sa ancora se, oltre a rendere nota la rapina sui social, il giocatore abbia presentato denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto.