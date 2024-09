Crisi nel reclutamento di soldati | l’esercito investe sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024) Il governo giapponese è pronto a investireper poter ottimizzare l’assenza di uomini a disposizionegiapponese si affida all’Intelligenza. Lo scorso venerdì il Ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che investirà nell’IA per migliorare l’automazione e le condizioni delle truppe. Una scelta volta a far fronte alla crescente carenza diche ha lasciato le sue forze armate a corto di uomini. Una necessità che ha come obiettivo anche quello di contrastare la crescente potenza militare della Cina. Queste misure arrivano dopo quella che è stata la peggiore campagna diannuale di sempre delle Self Defense Forces (SDF). Fino al 31 marzo, infatti, sono stati arruolati poco meno di 10.000 unità metà dell’obiettivo. Il Giappone punta sull’IA per sopperire alle assenze nel– Notizie.