Con Schlein la Festa dell’Unità entra nel vivo

(Di domenica 1 settembre 2024) È in arrivo, domani sera, uno degli ospiti più attesi previsti dal programma della: Elly. La segretaria del Pd è attesa nella sala cle Giacomo Matteotti, alle 21. Argomento del dibattito conla questione cruciale per la sinistra italiana: ’Costruiamo l’alternativa per l’Italia’ con il grande tema del campo largo. Tanti appuntamenti anche oggi, al Parco Nord, alle 19, in sala Giacomo Venturi, con l’iniziativa ’Proteggere la Garisenda’ con Simone Borsari, Anna Lisa Boni, Raffaela Bruni, modera Pietro Aceto. Alle 21 sempre in sala Venturi, ’Pillole di sanità digitale: virtual clinic fascicolo sanitario elettronico’, con Gastone Castellani, Pietro Giurdanella, Francesca Quagliano, Mauro Moruzzi, Luca Rizzo Nervo, Michele Migliori. Modera: Carmine d’Angeli.