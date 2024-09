Borsa schermata e via col bottino Ladri in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Le ronde in centro. Il solito modus operandi per distrarre i commessi. Lae la donna sul marciapiedi a fare da palo con il figlio per mano. Giovedì gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal funzionario Filippo Bosi, hanno arrestato quattro peruviani, due uomini di 26 e 27 anni e due donne di 30 e 36, per furto aggravato in un negozio in pieno centro. Durante uno dei consueti servizi anti-furti in via Torino, i poliziotti in borghese hanno "agganciato" due sudamericani che si soffermavano con insistenza davanti alle vetrine degli esercizi commerciali e due donne che camminavano ad alcuni metri di distanza con un bambino al seguito.