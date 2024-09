Berrettini a un bivio | l’ultima parola spetta a lui

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024) Il futuro diè molto incerto. Non dipende solo da lui: le decisioni future potrebbero essere influenzate da un certo fattore. La campagna sul cemento d’Oltreoceano non è andata come ci avamo. Erano tante le incognite in ballo, avendo lui giocato, nell’ultimo anno, per lo più su terra rossa e su erba. Dopo averlo visto trionfare per due volte consecutive, però, le ative erano comprensibilmente alle stelle. Matteoha pagato, invece, lo scotto di non avere avuto il tempo di riprendere confidenza con la superficie dura. Matteoè iscritto al 250 di Hangzhou (LaPresse) – Ilveggente.itFa piacere, tuttavia, notare che il suo umore è migliorato e che il peggio, per fortuna, è ormai alle spalle. E neanche la flebite che lo ha tormentato alla vigilia degli Us Open gli ha tolto il sorriso, anzi.