Barella assente in Nazionale Inzaghi lo aspetta ad Appiano Ecco la data

(Di domenica 1 settembre 2024) Non ci sarà Nicolonelle sfide dell’Italia. Il centrocampista dell’Inter si opererà per poi far rientro subito a Milano e iniziare a preparare le sfide di Champions League e Serie A.– Nicolòsaràalla chiamata di Luciano Spalletti in vista degli impegni dellaitaliana. Il centrocampista dell’Inter non prenderà parte al raduno di Coverciano: il ct azzurro dovrà fare dunque a meno dell’azzurro per gli impegni contro Francia e Israele. Nicolòsi dovrà operare al naso dopo un colpo subito a Euro 2024 e rinviato a settembre per capirne meglio i dettagli dell’intervento. L’appuntamento è fissato nella giornata di domani per poi fare subito ritorno adGentile. LAVORO –rientrerà subito dopo a Milano e inizierà a lavorare nel pomeriggio di martedì quandoha fissato la ripresa degli allenamenti.