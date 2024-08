Varane infortunato fuori rosa nel Como | potrebbe ritirarsi Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Il grande colpo estivo delRaphaelnon è stato registrato nella lista dellaper la Serie A. Il difensore francese si eranel match di debutto contro la Sampdoria in Coppa Italia, lo scorso 11 agosto. Non è stato quindi a disposizione di Cesc Fabregas per i primi due match di campionato e non lo sarà neanche domani contro l’Udinese. I club hanno fino alla mezzanotte di questa sera per ufficializzare le rose, ma è ancora ignoto il motivo dell’esclusione del difensore.non registrato dalin Serie A,Alè arrivato a parametro zero dopo l’ultima esperienza al Manchester United.scrive: Dall’11 agostonon ha più indossato la divisa della squadra e tutto fa pensare che l’infortunio sia più grave di quanto sembrasse all’inizio.