US Open 2024 Aryna Sabalenka e Coco Gauff vincono in rimonta e approdano agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Definito il quadro delle qualificatedinel tabellone del singolare femminile degli US. Vittorie inper. La bielorussa (n.2 del mondo) ha affrontato la russa Ekaterina Alexandrova (n.31 del ranking) e si è imposta in tre set sul punteggio di 2-6 6-1 6-2. Dopo un brutto primo set,ha fatto vedere chi comanda e conquistato l’accessodi. Sul suo cammino ci sarà la belga Elise Mertens (n.35 WTA), a segno contro la statunitense Madison Keys (n.14 del ranking) sul punteggio di 6-7 (5) 7-5 6-4. Sempre recuperando un set di ritardo, l’ha spuntata(n.3 del mondo). La statunitense, campionessa in carica, ha battuto l’ucraina Elina Svitolina (n.28 WTA) con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 e negligiocherà contro l’altra americana Emma Navarro (n.