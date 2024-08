Serie B il calciomercato termina col botto | Salernitana scatenata colpacci per Sampdoria e Modena!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Scocca mezzanotte,anche ildellaB. Un’ultima giornata ricca di emozioni nel mercato italiano, come non si vedeva da anni, con protagoniste anche le squadre del campionato cadetto. Come sempre, quando si parla di, e anche laB in questo non fa differenza, il sogno di tutti i tifosi riguarda gli attaccanti. A pochi minuti dal ‘gong’ si sono mossi diversi attaccanti importanti. Il primo è Andrea Favilli che dal Genoa si è trasferito in prestito al Bari. Il secondo è Ernesto Torregrossa che ha lasciato il Pisa da svincolato, dopo la rescissione del contratto, trasferendosi allache contestualmente ha chiuso Gian Marco Ferrari in difesa, lo scambio Sambia-Stojanovic con l’Empoli, quello Hrustic-Bradaric con il Verona al quale cede anche Daniliuc, non si concretizza l’addio di Maggiore richiesto dal Venezia.