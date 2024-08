Ospedale di Cagli Vitri | Continuano a mancare le risposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Il dibattito sulla sanitàese continua a essere d’attualità e recentemente dalle schermaglie locali sono scesi in campo anche esponenti del Consiglio regionale, l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini e Micaela, consigliera del Pd che dice: "Anon bastano le risorse per il nuovo, cosa ne sarà del Celli, perché non arrivano chiare? – chiede–. Ae Pergola ci sono strutture sanitarie fondamentali per l’entroterra, ma nonostante le promesse della giunta Acquaroli la loro sorte è diversa perché surimangono troppi interrogativi. E’stato scomodato l’assessore alla sanità Saltamartini per rispondere, si fa per dire, all’ex presidente del Consiglio regionale Luigi Minardi. In verità ha messo il documento della sezione locale di Fratelli d’Italia in bella copia.leche chiediamo da tempo.