Napoli Osimhen e Mario Rui fuori dalla lista Serie A C’è Folorunsho

(Di sabato 31 agosto 2024) Victorè stato esclusodellaA del. Dopo il caso mercato che l’ha coinvolto e la mancata cessione nell’ultimo giorno della sessione di trasferimenti, l’attaccante nigeriano non è stato inserito nell’elenco dei 25. Tra gli esclusi eccellenti ancheRui, mentre risulta esserci Michael, anche lui al centro delle voci di mercato. Il centrocampista sembrava essere destinato alla Lazio, ma la cessione non si è concretizzata. Il mercato in Arabia Saudita chiude il 2 settembre. Si vedrà se la situazione legata adpotrà riaprirsi. L’attaccante nigeriano nella giornata di ieri è stato al centro di due trattative: una con il Chelsea e una con il club saudita dell’Al Ahli. Nessuna delle due però ha avuto esito positivo.RuiA. C’èSportFace.