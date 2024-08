M4 ecco piazza Frattini L’alt dei commercianti | persi troppi posti auto Ma usciamo dal tunnel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Fumata bianca. Oggiriaprirà completamente al traffico veicolare, dopo sette anni di cantiere della nuova M4, come anticipato dal Giorno. La notizia è stata confermata ieri sul suo profilo Facebook dall’assessora comunale alla Mobilità Arianna Censi, che aggiunge: "Siamo in dirittura d’arrivo per la consegna di tutto l’asse Foppa-Lorenteggio riqualificato, un intervento che darà nuova linfa ai quartieri e all’intera città". Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’apertura dell’ultima tratta della M4, quella da San Babila a San Cristoforo. Dal Comune anticipano che l’inaugurazione è prevista tra fine settembre e i primi giorni di ottobre.