L’incredibile storia di Ares ritrovato in provincia di Latina | era scomparso due anni fa…

(Di sabato 31 agosto 2024) Perdere il proprio cane, in questo caso un cucciolo di appena un anno, e non sapere più nulla di lui per due, è come smarrire un familiare. Una situazione tremenda quella capitata dia San Cesareo nel giugno 2022. Nonostante gli sforzi disperati per ritrovarlo, con volantini affissi ovunque e appelli sui social, il silenzio è stato l’unica risposta. Ogni giorno che passava senza una notizia aumentava la paura chefosse perso per sempre. Il Ritrovamento Inaspettato Tutto è cambiato quando, pochi giorni fa, alcuni residenti di via Livorno a Cisterna hanno notato un grosso cane vagare disorientato, ma incredibilmente socievole. Il cane aveva una targhetta con il nome “” e, preoccupati, i residenti hanno contattato i volontari del gruppo “Animali smarriti”. Nonostante l’annuncio sui social, nessuno sembrava riconoscere il cane.