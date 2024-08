Le frasi choc di Moussa Sangare prima di uccidere Sharon Verzeni | Scusa per quello che sto per farti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Mentre già cova la polemica per la presunta richiesta di incapacità mentale per, killer reo confesso di, i carabinieri hanno rivelato leche l’assassino avrebbe detto durante la sua confessione. La confessionediai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, avrebbe raccontato che dopo una serata passata con gli amici stava girando in bicicletta per le strade di Terno d’Isola. Avrebbe detto che avvertiva il bisogno di eliminare qualcuno, così sarebbe tornato a casa a prendere dei coltelli. Durante il tragitto avrebbe individuato altri possibili bersagli, ma la sua scelta è ricaduta proprio suche, come ha raccontato, camminava da sola mentre guardava le stelle e ascoltava la musica.