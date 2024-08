La musica invade il parco E il pubblico va in visibilio Beat due serate emozionanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Empoli (Firenze), 31 agosto 2024 – Un migliaio di empolesi - e non solo - tutti insieme a cantare e ballare, accogliendo a braccia aperte gli ospiti della prima serata dela Serravalle. Il benvenuto ai Marlene Kuntz non poteva essere dei migliori. E come si dice, buona la prima. Aree ben frequentate e Main Stage partecipato. Al concerto di apertura dell’edizione 2024 della manifestazione, anche l’ex sindaca di Empoli Brenda Barnini, fan della band che ha ricordato con nostalgia i 30 anni di ’Catartica’ vissuti da «una generazione che stava crescendo nel mezzo tra la caduta del Muro e l’inizio del nuovo millennio, muovendo i suoi passi tra adolescenza e maturità». Il trentennale dell’album cult dei Marlene Kuntz è stato festeggiato a Empoli, nell’ambito di un Festival che celebra quest’anno un’altra ricorrenza: il suo decennale.