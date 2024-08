Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere la spiegazione del Mago Oscuro di Rhûn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024) Il: Glidel, ladeldiIl: Glidel(qui la recensione) ha portato une nuove leghe di cattivi a: chi sono e cosa significa questo per la storia in corso della Seconda Era? Questo nuovoè una specie di mistero, poiché finora non ci sono indicazioni chiare su come si allinei al canone tolkieniano., in generale, è una regione della Terra di Mezzo poco esplorata, quindi il viaggio dello Straniero con Nori è un territorio del tutto nuovo per un adattamento cinematografico del. L’episodio 2 della stagione 2 di Il: Glidel, “Where the Stars are Strange”, vede lo Straniero, Nori e Poppy arrivare finalmente a, dove le cose iniziano rapidamente a precipitare.