Genoa-Verona Gilardino | Dobbiamo mantenere attitudine mentalità e ferocia

(Di sabato 31 agosto 2024) “Sono felice che sia chiuso il mercato e sono felice dei giocatori che sono arrivati e di quelli che sono rimasti. E naturale che ci fosse la voglia e l’intenzione di completare la rosa in alcuni reparti dove adesso siamo carenti a livello numerico per alcuni infortuni. Quindi posso dire che da una parte c’è la felicità per questo gruppo e dall’altra il rammarico per non aver completato la rosa”. Albertoparla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suocontro ilal Ferraris. “Ieri guardavo Inter-Atalanta e ho ripercorso la nostra di partita contro i nerazzurri e devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. Noi siamo quelli soprattutto se manteniamo quellae quella. Noi siamo, possiamo eessere proprio quelli”, ha analizzato il tecnico.