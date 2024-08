Forlì la parola al bomber | Vivo per il gol e la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Non mastica ancora unadi italiano, in compenso parla la lingua universale del gol. Stevy Okitokandjo, 30enne‘dei due mondi’ nonché ciliegina sulla torta di ‘chef’ Protti, ha rapito la scena e, rifugiandosi nel suo inglese fluente e ben tornito, si è presentato ieri alla stampa e ai tifosi del. Ad introdurlo è stato proprio il direttore sportivo biancorosso, che ha affermato: "Cercavamo un giocatore importante, che potesse darci una mano davanti in termini di qualità, forza e completezza". E rivelato, tuttavia, l’esistenza di "un problemino con il transfer dal Venezuela", pur confidando di "riuscire ad avere una risposta quanto prima per poi iniziare a concedere minutaggio al ragazzo nelle gare ufficiali".