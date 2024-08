Europei di paraclimbing a Villars in Svizzera Mazzotti raggiunge ancora la vetta | è bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Non si ferma l’ascesa di Tommaso, il venticinquenne atleta di(arrampicata sportiva paralimpica) che vive a Russi ma si allena al centro sportivo ‘Vertical’ di via Pandolfa a Forlì. Dopo aver conquistato il 4 marzo a Bergamo la prima prova di Coppa Italia, aver centrato in giugno a Reggio Emilia il titolo di campione italiano nella categoria AL1 (lettere e numero che indicano il mancato uso di entrambi gli arti inferiori e quindi la salita in parete usando solo la forza delle braccia) ed aver indossato la prima maglia azzurra della sua carriera ai Mondiali di Innsbruck di fine giugno, nello scorso fine settimana ha fattomeglio.