Cantieri concentrazione eccessiva

(Di sabato 31 agosto 2024) I lavori del tram con i milleaperti in Bologna stanno letteralmente facendo morire le attività commerciali toccate e non toccate dai lavori ,per il meno movimento all'interno della città.Quando il Comune si renderà conto che per speculazioni e sovvenzioni varie Europee tutte le nostre vetrine chiuderanno,per noi sarà la fine, ma anche tutti i loro balzelli, imposte e tasse varie avranno la stessa sorte. Ed allora su chi conteranno per vivereforse solo su qualche bar e ristorante ? Auguri, ma i nostri figli mangiano come i vostri, un pensiero.uno solo volete farlo? Miriam Martelli Risponde Beppe Boni Partiamo da un presupposto che non si può ignorare. Idovrebbero migliorare l’urbanistica e la viabilità della città.