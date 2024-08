Boccia Pd | La manovra di Meloni sarà finanziata dai pensionati e da tagli da macelleria sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) “Mi auguro chee Giorgetti non mettano la museruola, che è stata molto umiliante, alla maggioranza parlamentare, io non ho dimenticato che l’anno scorso a senatori e deputati della maggioranza non fu consentito presentare emendamenti, fu una prova generale di cosa intendono loro per ‘premierato’, cioè lo svuotamento del Parlamento”. Nel corso di un’intervista a ilFattoQuotidiano.it il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco, affronta il tema della prossima legge di Bilancio. “Mi pare di capire dalle dichiarazioni di queste ore che già c’è una minaccia ai gruppi parlamentari: questo è se vi pare”.mostra una tabella durante l’intervista.