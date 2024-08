Bayesian spunta una nuova testimone | Ho visto il naufragio Il marinaio di guardia | Ho svegliato il comandante con vento a 20 nodi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildelha ancora molti punti da chiarire. Per questo la Capitaneria di Porto, che indaga sul veliero colato a picco il 19 agosto davanti alle coste palermitane, ha sentito oggi, per due ore, una. Si tratta di Rosalia Orlando, titolare di un cantiere, che la notte del, per cui sono finiti sotto inchiesta in tre, ha assistito alla tragedia costata la vita a 7 persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. La donna è stata intervistata dal Corriere della Sera e ha raccontato di aver assistito al. “La barca si spostava e oscillava, come se tremasse, forse era strattonata dall’ancora che stava arando sul fondo”, racconta, sottolineando di averanche “le vele sbattere” e poi “l’albero che si è spento ed è andato giù dall’altra parte”.