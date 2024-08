Arrampicata sportiva Laura Rogora è campionessa europea nel lead!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Serata meravigliosa per l’italiana in quel di Villars (Svizzera) ai Campionati Europei 2024.ha conquistato il titolo continentale nellacon una salita davvero straordinaria: una prova eccezionale quella della trentina, che è stata la migliore per dispersione in finale, arrivando praticamente al top e raccogliendo il punteggio totale di 45. A completare il podio sono l’ucraina Ievgeniia Kazbekova, con 39+, e l’olandese Lynn van der Meer, con 38+. Insomma, quello diè stato un vero e proprio monologo: la stessa azzurra aveva dichiarato di essere stanca dopo le fatiche olimpiche, ma che in questo contesto non si sono notate.