A mantova Macron Warriors Titolo italiano e dominio in Europa ma ora si riparte

(Di sabato 31 agosto 2024) Un’annata da incorniciare quella messa a segno da iSabbioneta. La squadrana di powerchair hockey che lo scorso maggio trionfando per 7-5 contro i Black Lions Venezia - vincitori uscenti- si sono laureati Campioni d’Italia della serie A1. Oltre al, “i guerrieri”, hanno raggiunto il terzo gradino del podio nel Torneo di Eindhoven, in Olanda, e, ad aprile, hanno conquistato il primo trofeo internazionale della loro storia. Un risultato che segna una tappa cruciale nel percorso di crescita del team. I Campioni d’Italia sono già tornati ad allenarsi in vista della nuova stagione nella quale partono come favoriti grazie ai successi dell’ultima stagione. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i gironi del campionato di powerchair hockey e powerchair football.