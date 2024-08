Venditti torna a parlare | È una vergogna mi stanno massacrando

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Durante il concerto a Villa Bellini a Catania, Antonelloha affrontato ancora una volta la polemica che lo ha visto protagonista dopo il suo precedente spettacolo a Barletta, dove aveva avuto un battibecco con una ragazza disabile in platea, culminato in un insulto da parte dell’artista. Episodio che ha generato un’ondata di critiche nei suoi confronti. Sul palco di Catania,ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto, riconoscendo il suo errore e ribadendo le sue scuse. Ha sottolineato quanto l’episodio lo abbia colpito profondamente. Il cantautore ha anche dichiarato che, nonostante il tentativo di chiarire la situazione e chiedere scusa, la vicenda ha lasciato un segno sia su di lui che sulla sua carriera. “Non sono io quello lì. Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, questo non è bello.