Pride FVG a Lignano | sabato 31 agosto 2024 Pride Village e corteo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Friuli Venezia Giuliaè una manifestazione politica, sociale e culturale. Ha lo scopo di dare visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transgender, intersex, asessuale o che non si identifica come eterosessuale e/o cisgender combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma attraverso la piena autodeterminazione e la libera espressione della propria identità. Il 31alle ore 10.00, presso il Pala Pineta a, si aprirà ile per la prima volta nella storia di FVG, le occasioni per stare assieme inizieranno ben prima del. Quest’anno, infatti, anche durante la mattinata, dalle 11.30, e fino alle 15.