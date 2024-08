Palacios-Inter è ormai fatta! Arrivato in sede | è l’ora della firma!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tomasè sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Il difensore argentino è appenainperre il contratto. Ecco gli ultimi aggiornamenti. ULTIME ORE – Giornata particolarmente significativa per l’, impegnata sul campo contro l’Atalanta mentre le lancette scorrono verso il gran finale delle trattative. E proprio nelle ultime ore di calciomercato la dirigenza nerazzurra si assicura quello che, con molta probabilità, sarà l’ultimo colpo in entrata. Tomas, infatti, sta per diventare un nuovo calciatore dell’. Dopo giorni turbolenti, seguiti alla visite mediche, in cui il difensore argentino è rimasto a Milano in attesa del via libera dei due club di provenienza, Talleras e Independiente Rivadavia, è finalmente arrivata la cosiddetta fumata bianca.