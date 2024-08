Migranti tutti sulla scia di Meloni dopo Londra e Berlino pure la Spagna s’attrezza Solo i nostri dem non s’arrendono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mentre è tutto pronto ed è previsto per domani mattina, alle 10 circa, l’arrivo nel porto di Ravenna della Life Support, con a bordo della nave di Emergency 170 naufraghi soccorsi in cinque diverse operazioni nelle acque internazionali delle zone Sar libica e maltese, nel Mediterraneo centrale, la discussione – non senza recriminazioni obsolete quanto strumentali, compresi gli storcimenti di naso della Ong per il porto assegnato – e intestata alla causa dell’accoglienza, non può che necessariamente aggiornarsi alle ultime indicazioni sancite in materia da report internazionali e accordi sinergici tra Paesi partner, sollecitati a intervenire dai dati dell’affluenza e incoraggiati dall’esempio del governoa seguire lascandita da Roma.