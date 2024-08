L’Inter sprint tramortisce l’Atalanta | doppio uno-due a San Siro 4-0 senza appello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano. C’è sempre una prima volta, è vero, ma purtroppo pernon è questa l’occasione buona per vincere a Sancontroe sfatare il tabù. Anzi, la Dea, proprio come sei mesi fa, esce con le ossa rotte, tramortita dalla superiorità dei campioni d’Italia in carica, ma anche con più di qualche colpa per l’uno-due replicato nel primo e nel secondo tempo: problemi forse d’approccio, di fronte alla squadra comunque più forte della Serie A. EHien, oltre ai vari Kolasinac, Kossounou (troppo presto), Zaniolo e i lungodegenti, sbanda. Certo, le assenze fanno la loro parte, ma a fare la differenza è soprattutto, appunto, la differenza. Tecnica, di esperienza, di palleggio.gioca a memoria e si vede dopo 170 secondi con l’azione che confeziona il vantaggio.