Gran Premio tutti pazzi per Charles Leclerc | Speriamo di incoronarlo re di Monza

(Di venerdì 30 agosto 2024)- I primi piloti sono arrivati in tarda mattinata, ma il paddock ha iniziato a svegliarsi all'alba. Meccanici, staff, addetti ai lavori già operativi ben prima delle 7. Oggi si comincia a fare sul serio, in pista. E inizia a colorarsi (di rosso Ferrari) anche la cornice dei 5.793 metri di nastro d'asfalto. I tifosi hanno popolato prati e tribune. Gli striscioni sono (quasi)per il 'principe di Monaco': "dire diin questo weekend", incrocia le dita uno dei primi manipoli di appassionati piantato in Tribuna Centrale, proprio davanti al muretto Ferrari. Aspettando i primi giri della F1 con il sottofondo delle monoposto della Formula 2.e compagni scenderanno in pista dalle 13.30 per la prima sessione di libere e per 'assaggiare' il nuovo asfalto di. Poi dalle 17 alle 18 il secondo turno che chiuderà la giornata.